Centro Diurno per disabili ad Ardea, Vita: “Urge fare chiarezza” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ardea – Capire cosa è successo nell’immobile di via Terni, che il Comune di Ardea vorrebbe adibire a Centro Diurno per persone disabili adulte. È questo in estrema sintesi l’obiettivo della Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Ardea, convocata in via straordinaria per giovedì 23 marzo, alle ore 16:30 nello stesso immobile, sequestrato alla criminalità organizzata e oggi nelle disponibilità dell’ente rutulo. “La storia del Centro Diurno è piuttosto travagliata – commenta il Presidente della VII Commissione, il consigliere comunale Luca Vita – da quando la giunta Saverese decise di destinare questo bene pubblico ad ospitare un servizio tanto atteso dalla città, come il Centro Diurno per persone ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 marzo 2023)– Capire cosa è successo nell’immobile di via Terni, che il Comune divorrebbe adibire aper personeadulte. È questo in estrema sintesi l’obiettivo della Commissione Controllo e Garanzia del Comune di, convocata in via straordinaria per giovedì 23 marzo, alle ore 16:30 nello stesso immobile, sequestrato alla criminalità organizzata e oggi nelle disponibilità dell’ente rutulo. “La storia delè piuttosto travagliata – commenta il Presidente della VII Commissione, il consigliere comunale Luca– da quando la giunta Saverese decise di destinare questo bene pubblico ad ospitare un servizio tanto atteso dalla città, come ilper persone ...

