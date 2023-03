Cecina | incidente stradale | morto motociclista nel frontale con auto Caccia al pirata

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ricerche a tappeto in provincia di Livorno per trovare il conducente di un'che si è allontanato dopo uno scontrodella sua vettura contro una moto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TirrenoLivorno : ??LO SCHIANTO. L’incidente provocato da un’auto che avrebbe tentato un sorpasso azzardato: per evitarla l’uomo, orig… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Indagini in corso nel Livornese, a Cecina, dove il conducente di una moto è morto nell'impatto con un'automobile. Chi er… - TgrRaiToscana : Indagini in corso nel Livornese, a Cecina, dove il conducente di una moto è morto nell'impatto con un'automobile. C… - LivornoPress : Cecina: incidente agricolo, 84enne ricoverato in codice rosso -

Frontale contro la moto e fugge,a San Pietro in Palazzi () Invece la polizia municipale, oltre ai rilievi, ha dovuto avviare indagini per rintracciare l'automobilista che dopo l'...(Livorno) 17 marzo 2023 In un campo agricolo in via Potenza a Collemezzano, nei pressi di, si è verificato un graveagricolo che ha coinvolto un anziano agricoltore residente nella zona. L'uomo, un 84enne, ha subito un trauma da schiacciamento all'arto superiore mentre ...Stava partecipando a una gita in moto quando si è schiantato frontalmente contro un furgone, perdendo la vita. Terribilestradale ieri lungo la statale 68 'di Val' a Volterra , ha perso la vita Nicola Pittau , 50 anni di Quartu. L', secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, è avvenuto in ...

Tragedia a Cecina, muore in moto a 65 anni schiantandosi contro un camion: in fuga un'automobilista LivornoToday

I mezzi si sarebbero scontrati frontalmente, in via Po a San Pietro in Palazzi. L'uomo che ha perso la vita era originario di Piombino. Le ricerche della persona che era alla guida dell'automobile e ...CECINA (LIVORNO) – Ricerche a tappeto in provincia di Livorno per trovare il conducente di un’auto che si è allontanato dopo uno scontro frontale della sua vettura contro una moto. Il motociclista è ...