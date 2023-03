Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rimandano le nozze | ecco perché

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 marzo 2023)hanno rimandato il matrimonio. A raccontare le motivazioni ai follower è stata la stessa modella che, rispondendo a qualche curiosità sull’evento annunciato con la foto dell’anello ricevuto dal compagno, ha spiegato l’insorgere di un imprevisto che richiede tempo. “Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre” ha dettoa proposito della data fissata sì, ma solo orientativamente: “Ci sono dei problemi,mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchiè una persona molto importante nella mia vita e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere”. “Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci ...