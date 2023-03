Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rimandano ancora il matrimonio | cosa succede

(Di mercoledì 22 marzo 2023)le nozze: lo ha annunciato la stessa showgirl argentina, che rispondendo alle domande dei fan su Instagram ha spiegato i motivi che hanno portato a cambiare la data del. “Ci stiamo lavorando”, ha detto, sottolineando che non c’è nessuna crisi all’orizzonte per la coppia., nozze rimandate: il retroscena Mentre le voci di crisi sono ormai un lontano ricordo, cresce sempre di più la curiosità sulle nozze di. Dopo la romanticissima proposta didello scorso novembre, per la coppia è arrivato il momento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Cecilia Rodriguez ha spiegato nelle Instagram stories i motivi che hanno spinto lei e il fidanzato Ignazio Moser a… - RegalinoV : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rimandano ancora il matrimonio: ecco perché - DonnaGlamour : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nozze rimandate: aria di crisi? - ilgiornale : Cecilia ed Ignazio avevano programmato le nozze per il mese di ottobre, ma ancora una volta, i due sono costretti a… - infoitcultura : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, slitta ancora la data delle nozze -

e Ignazio Moser hanno rimandato le loro nozze, previste per il prossimo autunno: ecco perchè. Dopo quasi 6 anni di relazione,e Ignazio Moser sono pronti per ...Era novembre del 2022 quando, dopo aver ricevuto un anello durante un weekend romantico, aveva detto "sì" all'ex ciclista Ignazio Moser , eppure ad oggi, a distanza di più di un anno, i due non sono ancora ...e Ignazio Moser avevano annunciato le nozze i primi di novembre. Inizialmente si era parlato di ottobre, ora a distanza di quasi cinque mesi la data non è ancora fissata. Ad ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rimandato le loro nozze, previste per il prossimo autunno: ecco perchè. Dopo quasi 6 anni di relazione, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti per ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rimandato il matrimonio. A raccontare le motivazioni ai follower è stata la stessa modella che, rispondendo a qualche curiosità sull’evento annunciato con la fo ...