C'è una gran fotografa di Odessa nel catalogo di MIA FAIR a Milano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Si apre con un’anteprima oggi a Milano, e poi dal 23 al 25, MIA FAIR. Nata nel 2011, è la maggiore fiera d’arte dedicata alla fotografia in Italia. Dell’ingente catalogo (consultabile in rete, segnalo la ricca e benvenuta presenza di artiste e artisti iraniani) fa parte la fotografa Anna Golubovskaja. Golubovskaja è nata a Odessa e nel 1986 vi si è diplomata all’Istituto artistico-teatrale. Nel 1992 si è laureata nella facoltà di Architettura. Nel 1993 ha fondato la galleria Liberty, una delle prime gallerie d’arte contemporanea private in Ucraina. Ha tenuto in rete corsi di Storia dell’arte e della fotografia e ha pubblicato diversi saggi sulla fotografia in Europa, nella città di Odessa del XIX secolo, e nei Paesi post-sovietici. Dal 2017 al 2022 ha pubblicato il blog “365 ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Si apre con un’anteprima oggi a, e poi dal 23 al 25, MIA. Nata nel 2011, è la maggiore fiera d’arte dedicata alla fotografia in Italia. Dell’ingente(consultabile in rete, segnalo la ricca e benvenuta presenza di artiste e artisti iraniani) fa parte laAnna Golubovskaja. Golubovskaja è nata ae nel 1986 vi si è diplomata all’Istituto artistico-teatrale. Nel 1992 si è laureata nella facoltà di Architettura. Nel 1993 ha fondato la galleria Liberty, una delle prime gallerie d’arte contemporanea private in Ucraina. Ha tenuto in rete corsi di Storia dell’arte e della fotografia e ha pubblicato diversi saggi sulla fotografia in Europa, nella città didel XIX secolo, e nei Paesi post-sovietici. Dal 2017 al 2022 ha pubblicato il blog “365 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _justhewayouare : Ho una gran stima per chi emerge nel rispetto delle regole e degli altri. Persone rare in un mondo di pescecani. - JamesLucasIT : Residenza dei duchi di La Rochefoucauld da oltre mille anni, il castello è stato costruito in gran parte intorno al… - ilfoglio_it : Il sindaco di Firenze Nardella mostra i muscoli contro i vandali dell’ecologismo: a che serve deturpare capolavori… - Lucyluciana94 : RT @AnnaRDelorenzo: È una gioia vedere tanti rami verdissimi nel vento e tanti fiori prepotenti, sboccianti, è una gran gioia perché nel sa… - AlePol65_2 : RT @AnnaRDelorenzo: È una gioia vedere tanti rami verdissimi nel vento e tanti fiori prepotenti, sboccianti, è una gran gioia perché nel sa… -