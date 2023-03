“C’è Posta per Te”, proposta di matrimonio in studio: il bellissimo gesto di Maria De Filippi (Di mercoledì 22 marzo 2023) News Tv. Maria De Filippi ha fatto un incredibile gesto per una proPosta di matrimonio a C’è Posta per Te. Il sito davidemaggio.it ha rivelato una storia inedita che riguarda la famosa conduttrice tv. Il tutto è accaduto poco prima della morte di Maurizio Costanzo, il che dimostra il carattere amorevole di Maria De Filippi che non si sottrae mai ai bisogni degli altri. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “C’è Posta per Te”, Maria De Filippi perde le staffe e zittisce l’ospite Leggi anche: “C’è Posta per Te”, la commovente rivelazione di Gerry Scotti lascia tutti senza parole Maria De Filippi, il commovente gesto per la ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 marzo 2023) News Tv.Deha fatto un incredibileper una prodia C’èper Te. Il sito davidemaggio.it ha rivelato una storia inedita che riguarda la famosa conduttrice tv. Il tutto è accaduto poco prima della morte di Maurizio Costanzo, il che dimostra il carattere amorevole diDeche non si sottrae mai ai bisogni degli altri. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “C’èper Te”,Deperde le staffe e zittisce l’ospite Leggi anche: “C’èper Te”, la commovente rivelazione di Gerry Scotti lascia tutti senza paroleDe, il commoventeper la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ___bookworm : RT @neonvenus23: @conorsaveme È grassofobia interiorizzata:la gente non rompe i coglioni a chi posta foto col calice di vino, con la sigare… - CouchPotato7 : @pilariaq @broken_mafia Anche io concordo con te però c'è anche un po' da 'contestualizzare' e appunto sarebbe da t… - UnoNemoNessuno : RT @arianna20032000: Aiooo caciottara.... C'È POSTA PER TE ??????( MAGARI TI SEI DIMENTICATA)?????????? #MeloniMeCojoni - Djnc78 : Non ci credo ???? @francescafagnan per restare in tema di trasmissioni televisive, 'C'è posta per te' ?????????????? - frenkk17 : @realvarriale @juventusfc Buondì Magico Enrico..ognuno risponde a ciò che deve, c’è chi lo farà per qualche “posta… -