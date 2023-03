C’è Posta per te, l’emozionante sorpresa di Maria De Filippi per la sua collaboratrice: ecco cosa ha fatto (Di mercoledì 22 marzo 2023) La storia di Maria De Filippi che ha fatto commuovere tutti. La conduttrice, nota per il suo animo generoso, ha deciso di fare un regalo speciale ad una delle sue collaboratrici, Veronica Di Spirito, che lavora da tanti anni nella redazione di C’è Posta per te, a poche ore dalla morte del marito Maurizio Costanzo. Una storia raccontata da Davide Maggio che ha fatto il giro del web e che ha commosso molti utenti, ma cosa ha fatto? C’è Posta per te, ecco cosa ha organizzato Maria De Filippi Veronica Di Spirito è legata da tempo ad un volto noto di Rai 3, ovvero Federico Ruffo. Il conduttore di Mi manda RaiTre, ha deciso di fare la proPosta di matrimonio alla sua amata, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 marzo 2023) La storia diDeche hacommuovere tutti. La conduttrice, nota per il suo animo generoso, ha deciso di fare un regalo speciale ad una delle sue collaboratrici, Veronica Di Spirito, che lavora da tanti anni nella redazione di C’èper te, a poche ore dalla morte del marito Maurizio Costanzo. Una storia raccontata da Davide Maggio che hail giro del web e che ha commosso molti utenti, maha? C’èper te,ha organizzatoDeVeronica Di Spirito è legata da tempo ad un volto noto di Rai 3, ovvero Federico Ruffo. Il conduttore di Mi manda RaiTre, ha deciso di fare la prodi matrimonio alla sua amata, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CouchPotato7 : @pilariaq @broken_mafia Anche io concordo con te però c'è anche un po' da 'contestualizzare' e appunto sarebbe da t… - UnoNemoNessuno : RT @arianna20032000: Aiooo caciottara.... C'È POSTA PER TE ??????( MAGARI TI SEI DIMENTICATA)?????????? #MeloniMeCojoni - Djnc78 : Non ci credo ???? @francescafagnan per restare in tema di trasmissioni televisive, 'C'è posta per te' ?????????????? - frenkk17 : @realvarriale @juventusfc Buondì Magico Enrico..ognuno risponde a ciò che deve, c’è chi lo farà per qualche “posta… - arianna20032000 : Aiooo caciottara.... C'È POSTA PER TE ??????( MAGARI TI SEI DIMENTICATA)?????????? #MeloniMeCojoni -