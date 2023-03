CdS – I maestri dell’Europa | la panchina parla italiano

Leggi su justcalcio

La metà esatta della grande Europa è nostra. Tre club su otto sono italiani, ma un dato ancora più significativo è quello delle panchine: quattro allenatori di casa nostra sfideranno nei quarti di finale di Champions League un tedesco (Schmidt) e un inglese (Potter), poi chiudono il quadro lo spagnolo Guardiola e il tedesco Nagelsmann che se la vedranno fra loro. Noi ci presentiamo con questo poker: Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Luciano Spalletti e Carlo Ancelotti. Ne abbiamo perso uno, nel turno precedente, Antonio Conte, eliminato col Tottenham dal Milan di Pioli, ma probabilmente lo riavremo presto fra noi. Dopo la sparata contro la sua squadra, contro una mentalità (perdente) che non gli appartiene (anche se in Europa, in realtà, non è che il feroce salentino abbia vinto così tanto, anzi), Conte potrebbe tornare in Serie A per ...