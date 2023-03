Cavani-Juventus, rivelazione dell’agente: “È successo tre volte!”, poi il commento a sorpresa su Milik (Di mercoledì 22 marzo 2023) Marco Sommella, a Napoli meglio noto per essere lo storico agente di Cavani e Immobile, a TMW ha rilasciato varie dichiarazioni in merito ai suoi assistiti, raccontando alcuni retroscena sul “Matador” Cavani e Arek Milik (di cui è stato intermediario nella trattativa con la Juventus). Il rifiuto di Cavani Cavani è probabilmente stato l’uomo simbolo con Hamsik e Lavezzi di tantissime adolescenze napoletane, ma l’uruguaiano oltre ad un amore spassionato per Napoli e il suo popolo secondo proprio il suo agente ha rifiutato ben tre volte il passaggio alla Juventus, una scelta dettata sicuramente dal non volere tradire i suoi ex tifosi: Tre volte. Siamo amici da tempo ma ogni anno mi diceva di no alla possibilità di andare alla Juve. Sono tanti coloro che ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Marco Sommella, a Napoli meglio noto per essere lo storico agente die Immobile, a TMW ha rilasciato varie dichiarazioni in merito ai suoi assistiti, raccontando alcuni retroscena sul “Matador”e Arek(di cui è stato intermediario nella trattativa con la). Il rifiuto diè probabilmente stato l’uomo simbolo con Hamsik e Lavezzi di tantissime adolescenze napoletane, ma l’uruguaiano oltre ad un amore spassionato per Napoli e il suo popolo secondo proprio il suo agente ha rifiutato ben tre volte il passaggio alla, una scelta dettata sicuramente dal non volere tradire i suoi ex tifosi: Tre volte. Siamo amici da tempo ma ogni anno mi diceva di no alla possibilità di andare alla Juve. Sono tanti coloro che ...

