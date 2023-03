Cavani-Juventus? I bianconeri ci hanno provato ma ecco cosa è successo

(Di mercoledì 22 marzo 2023) In passato sembra che laabbiapiù e più volte a convinceresenza però riuscirci;come sono andate le cose. Un matrimonio che, evidentemente, non si doveva fare; stiamo parlando dialla; il club bianconero, infatti, sembra che in passato abbia tentato di portare a Torino il centravanti uruguaiano senza però riuscirci.(Ansafoto)Il classe 1987 è, attualmente, un giocatore del Valencia; in Italia ha vestito le maglie di Palermo e Napoli ma, probabilmente, la miglior esperienza è stata quella con i colori partenopei. Parliamo di uno dei centravanti più forti a livello mondiale: abile di testa, tecnico, letale all’interno dell’area di rigore e in grado di essere decisivo anche sui calci piazzati. Le sue qualità avrebbero ...

Sommella: "Cavani ha rifiutato la Juventus per tre volte" Tutto Juve

In passato sembra che la Juventus abbia provato più e più volte a convincere Cavani senza però riuscirci; ecco come sono andate le cose. Un matrimonio che, evidentemente, non si doveva fare; stiamo ...Edinson Cavani alla Juventus L’amico dell’attaccante rivela un clamoroso retroscena a riguardo: ecco cosa è spuntato fuori. Lo storico Matador è stato spesso associato ai bianconeri in passato ma ...