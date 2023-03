Cavani ha sempre rifiutato la Juve, Milik invece ha sempre cercato i bianconeri (Di mercoledì 22 marzo 2023) In un meraviglioso momento di forma del Napoli si continua a parlare del passato. Come ben sappiamo ormai tutti i quotidiani, i giornalisti, parlano del club partenopeo. Negli ultimi giorni Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, ha parlato direttamente dalla Palermo Football Conference. Il procuratore italiano si è soffermato su due calciatori ex Napoli. Stiamo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) In un meraviglioso momento di forma del Napoli si continua a parlare del passato. Come ben sappiamo ormai tutti i quotidiani, i giornalisti, parlano del club partenopeo. Negli ultimi giorni Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, ha parlato direttamente dalla Palermo Football Conference. Il procuratore italiano si è soffermato su due calciatori ex Napoli. Stiamo L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#TMW) Sommella, agente e intermediario di mercato: “#Cavani per tre volte ha rifiutato il trasferimento alla… - Goalist_it : ??? L'agente di #Cavani a @TuttoMercatoWeb: 'Gli ho portato la #Juventus anche lo scorso gennaio, ma ha sempre pensa… - 1926pe : RT @tuttonapoli: Ag. Cavani: “Ha rifiutato tre volte la Juve. Milik? Ha sempre voluto i bianconeri' - EMIGOAL : RT @mirkonicolino: (#TMW) Sommella, agente e intermediario di mercato: “#Cavani per tre volte ha rifiutato il trasferimento alla #Juventus.… - fantus74 : RT @mirkonicolino: (#TMW) Sommella, agente e intermediario di mercato: “#Cavani per tre volte ha rifiutato il trasferimento alla #Juventus.… -