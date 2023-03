Cate Blanchett risplende nella campagna Louis Vuitton X Yayoi Kusama (Di mercoledì 22 marzo 2023) Life&People.it L’attrice più amata del momento al servizio di una delle maison più iconiche del mondo. Cate Blanchett è uno dei principali volti della nuova campagna di Louis Vuitton “Creating Infinity”, realizzata per celebrare la collaborazione con l’artista nipponica Yayoi Kusama in uscita il prossimo 31 marzo. Un advertising destinato a rimanere per lungo tempo nella memoria, complice un make up artistico firmato dalla truccatrice Pat McGrath, ad oggi considerata una delle make up artist più influenti del mondo, e degli scatti di grande bellezza realizzati da Steven Maisel. Presenti, oltre alla celebrity australiana, personaggi importanti come la super popstar Justin Timberlake, l’attrice Lèa Sedeaux e l’importantissima tennista Osaka. Un ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 22 marzo 2023) Life&People.it L’attrice più amata del momento al servizio di una delle maison più iconiche del mondo.è uno dei principali volti della nuovadi“Creating Infinity”, realizzata per celebrare la collaborazione con l’artista nipponicain uscita il prossimo 31 marzo. Un advertising destinato a rimanere per lungo tempomemoria, complice un make up artistico firmato dalla truccatrice Pat McGrath, ad oggi considerata una delle make up artist più influenti del mondo, e degli scatti di grande bellezza realizzati da Steven Maisel. Presenti, oltre alla celebrity australiana, personaggi importanti come la super popstar Justin Timberlake, l’attrice Lèa Sedeaux e l’importantissima tennista Osaka. Un ...

