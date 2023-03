Vai agli ultimi Twett sull'argomento... isamiccoli52 : RT @MediasetTgcom24: Castelfiorentino (Firenze), morto 16enne dopo malore in classe #castelfiorentino #22marzo #malore - MediasetTgcom24 : Castelfiorentino (Firenze), morto 16enne dopo malore in classe #castelfiorentino #22marzo #malore - andreastoolbox : Malore a scuola: muore 17enne #a #Malore #scuola: #17enne #muore ??????? - DANI56 : RT @CorriereToscano: Il cordoglio dell'Istituto Enriques: 'La nostra comunità scolastica piange la perdita di una giovane vita. Abbiamo att… -

Non ce l'ha fatta il giovane di 16 anni che ieri mattina a) ha accusato un malore mentre stava seguendo una lezione all'istituto superiore 'Enriques'. La conferma arriva dalla scuola che ha diramato questo pomeriggio una circolare ...Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni che aveva accusato un malore improvviso mentre si trovava in classe in una scuola di, in provincia di. Il giovane si è spento all'ospedale Careggi di, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo l' infarto . Va in arresto cardiaco in ...Non ce l'ha fatta il giovane di 16 anni che ieri mattina a) ha accusato un malore mentre stava seguendo una lezione all'istituto superiore 'Enriques'. La conferma arriva dalla scuola che ha diramato questo pomeriggio una circolare ...

Malore in classe a Castelfiorentino, 16enne muore in ospedale La Repubblica Firenze.it

A Castelfiorentino (Firenze) un ragazzo di 16 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava seguendo una lezione all'istituto superiore "Enriques". L'alunno si era sentito male mercoledì ...