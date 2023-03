Castelfiorentino, 17enne colpito da arresto cardiaco in classe: ricoverato in gravi condizioni (Di mercoledì 22 marzo 2023) A Castelfiorentino, uno studente di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un improvviso arresto cardiaco mentre era a scuola. L’episodio è accaduto poco dopo le 8:30 di ieri mattina, Martedì 21 Marzo 2023, all’Istituto Statale di Istruzione Superiore “F. Enriques” del comune in provincia di Firenze, quando è stato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) A, uno studente di 17 anni èindopo essere statoda un improvvisomentre era a scuola. L’episodio è accaduto poco dopo le 8:30 di ieri mattina, Martedì 21 Marzo 2023, all’Istituto Statale di Istruzione Superiore “F. Enriques” del comune in provincia di Firenze, quando è stato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... allafruttasiamo : RT @11Giuliano: Altro adolescente: Castelfiorentino, malore in classe: gravissimo un 17enne. Si è sentito male mentre si trovava in classe,… - calogero9517 : RT @11Giuliano: Altro adolescente: Castelfiorentino, malore in classe: gravissimo un 17enne. Si è sentito male mentre si trovava in classe,… - _CuiProdest : RT @11Giuliano: Altro adolescente: Castelfiorentino, malore in classe: gravissimo un 17enne. Si è sentito male mentre si trovava in classe,… - marialetiziama9 : RT @fonzis12022: Castelfiorentino, malore in classe: gravissimo un 17enne L’arresto cardiaco davanti ai compagni poco dopo l’inizio delle l… - virgi_1971 : RT @11Giuliano: Altro adolescente: Castelfiorentino, malore in classe: gravissimo un 17enne. Si è sentito male mentre si trovava in classe,… -