Caso Negreira, spunta la lista dei “regali”: a cosa sarebbero serviti i soldi del Barcellona (Di mercoledì 22 marzo 2023) La verità messa completamente a nudo. Continua a far parlare di sé la situazione extra-campo che riguarda il Barcellona: sebbene, per quanto riguardano le prestazioni sportive, la squadra di Xavi si profili a gonfie vele verso la vittoria della Liga, fuori dal campo il Barça deve fare i conti con il ciclone mediatico emerso a seguito del Caso Negreira. Secondo quanto riportato nelle scorse settimane, il Barcellona, durante il corso degli anni, avrebbe indirizzato pagamenti all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, appunto il signor Negreira, per una cifra che si aggira attorno ai 7,5 milioni di euro, con l’obiettivo di accaparrarsi una serie di favori arbitrali. Con i suddetti pagamenti poi, l’ex n.2 degli arbitri spagnoli si sarebbe sbizzarrito in una serie di “opere di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 marzo 2023) La verità messa completamente a nudo. Continua a far parlare di sé la situazione extra-campo che riguarda il: sebbene, per quanto riguardano le prestazioni sportive, la squadra di Xavi si profili a gonfie vele verso la vittoria della Liga, fuori dal campo il Barça deve fare i conti con il ciclone mediatico emerso a seguito del. Secondo quanto riportato nelle scorse settimane, il, durante il corso degli anni, avrebbe indirizzato pagamenti all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, appunto il signor, per una cifra che si aggira attorno ai 7,5 milioni di euro, con l’obiettivo di accaparrarsi una serie di favori arbitrali. Con i suddetti pagamenti poi, l’ex n.2 degli arbitri spagnoli si sarebbe sbizzarrito in una serie di “opere di ...

