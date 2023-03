Caso Negreira, Jordi Alba: «Ma quali favoritismi, ci hanno tolto una Liga!» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Caso Negreira, Jordi Alba risponde alle accuse di presunti favoritismi verso il Barcellona da parte degli arbitri Jordi Alba risponde alle accuse nei confronti del Barcellona sul Caso Negreira ai microfoni di Cuatro. LE PAROLE – «Nel 2014 ci hanno tolto una Liga. Dovevamo vincere l’ultima partita contro l’Atletico Madrid, eravamo sull’1-1, la palla arrivò a Messi dopo il tocco di un giocatore dei Colchoneros e l’arbitro fischiò fuorigioco quando non era. Ci hanno tolto un campionato, il gol fu annullato. Non ho mai visto niente di strano in campo. Un arbitro può piacere o meno, ma quando si parla male del Barcellona mi indigno e non ci credo. Non ho mai notato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023)risponde alle accuse di presuntiverso il Barcellona da parte degli arbitririsponde alle accuse nei confronti del Barcellona sulai microfoni di Cuatro. LE PAROLE – «Nel 2014 ciuna Liga. Dovevamo vincere l’ultima partita contro l’Atletico Madrid, eravamo sull’1-1, la palla arrivò a Messi dopo il tocco di un giocatore dei Colchoneros e l’arbitro fischiò fuorigioco quando non era. Ciun campionato, il gol fu annullato. Non ho mai visto niente di strano in campo. Un arbitro può piacere o meno, ma quando si parla male del Barcellona mi indigno e non ci credo. Non ho mai notato ...

