Caso Negreira, il Barcellona rischierebbe l’esclusione dalla Champions League (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Caso relativo a Enríquez Negreira potrebbe costare molto caro anche dal punto di vista sportivo al Barcellona. Il club blaugrana è stato accusato di aver avuto contatti troppo stretti con l’ex ’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri che potrebbe essere tanto grave da escluderlo dalle prossime partecipazioni alla Champions League. Secondo quanto riportato da El Confidencial, la Uefa starebbe valutando seriamente l’esclusione dalla Champions League per il Barcellona, se il fatto di cui è accusato il club avrà un suo fondamento e si dimostrerà come veritiero. Il regolamento interno della Uefa, infatti, recita in merito in questo modo: “L’ammissione a una competizione UEFA per le Federazioni o i club ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilrelativo a Enríquezpotrebbe costare molto caro anche dal punto di vista sportivo al. Il club blaugrana è stato accusato di aver avuto contatti troppo stretti con l’ex ’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri che potrebbe essere tanto grave da escluderlo dalle prossime partecipazioni alla. Secondo quanto riportato da El Confidencial, la Uefa starebbe valutando seriamenteper il, se il fatto di cui è accusato il club avrà un suo fondamento e si dimostrerà come veritiero. Il regolamento interno della Uefa, infatti, recita in merito in questo modo: “L’ammissione a una competizione UEFA per le Federazioni o i club ...

