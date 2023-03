Caso Barcellona, dalla Spagna sicuri: l’UEFA pensa all’esclusione dalle coppe (Di mercoledì 22 marzo 2023) Caso Barcellona, secondo le ultime notizie dalla Spagna si va verso l’esclusione dei blaugrana dalle coppe europee Secondo quanto riferito da El Confidencial, l’UEFA sarebbe pronta ad usare il pugno duro con il Barcellona dopo lo scoppio del noto Caso Negreira. Per i blaugrana c’è infatti il rischio di un’esclusione dalle coppe europee, dopo una richiesta di chiarimenti inviata alla RFEF, per capire se c’è stata violazione o no dell’articolo 12. Di cosa tratta? Si parla in sintesi di obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che danneggi o possa ledere l’integrità delle partite e delle competizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023), secondo le ultime notiziesi va verso l’esclusione dei blaugranaeuropee Secondo quanto riferito da El Confidencial,sarebbe pronta ad usare il pugno duro con ildopo lo scoppio del notoNegreira. Per i blaugrana c’è infatti il rischio di un’esclusioneeuropee, dopo una richiesta di chiarimenti inviata alla RFEF, per capire se c’è stata violazione o no dell’articolo 12. Di cosa tratta? Si parla in sintesi di obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che danneggi o possa ledere l’integrità delle partite e delle competizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

