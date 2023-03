Casamicciola | 60 sfollati possono tornare nelle loro case

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Potrannoa casa 60 abitanti diche vivevano nella zona di piazza Bagni ed erano statia seguito della alluvione dello scorso 26 novembre: lo ha disposto il commissario prefettizio del comune isolano, Simonetta Calcaterra, con una ordinanza emanata oggi. Piazza Bagni, culla del termalismo isolano che conta oltre 70 edifici ed 11 attività economiche e produttive, era stata gravemente colpita dal fiume di fango e detriti sceso dal monte Epomeo ed era stata inserita tra le zone a rischio idrogeologico. In seguito alla riparametrazione delle aree pericolose effettuata dal commissariato all’emergenza frana dei giorni scorsi l’area è ora di nuovo abitabile, ed i cittadini allontanati nei mesi scorsi precauzionalmente potranno quindi farvi ...

...solo a emettere un'allerta di colore giallo ma ad attivare le procedure di emergenza a... che ha ucciso 12 persone e distrutto 30 case, lasciando 230 cittadini. La commissaria ...Lo scopo è quello di raccogliere fondi per sostenere glidella tragedia didello scorso 26 novembre . È l'obiettivo che si prefigge la diocesi di Ischia con la presentazione, domani nella sala conferenze della sede vescovile di Ischia ...... il rischio idrogeologico in Italia: le aree più colpite - Danni per 7 miliardi di euro all'anno Leggi Anche Maltempo a Ischia, ancora paura a: 400In Campania Il territorio ...

L'associazione Catena Alimentare onlus comunica che, grazie alle donazioni ricevute nelle scorse settimane, attiverà una iniziativa a favore dei cittadini di Casamicciola sfollati in seguito alla ...