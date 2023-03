Casa delle farfalle a Roma dal 25 marzo 2023: ecco dove, orari e biglietti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma. Torna nella Capitale l’appuntamento attesissimo con La Casa delle farfalle, la speciale serra tropicale allestita in una nuova location a due passi dall’Appia Antica, nella splendida cornice dell’Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma. Un magico mondo, incantato, tutto da scoprire, per grandi e piccini, proprio in vista della Primavera. ecco tutti i dettagli. Roma World riapre, al via la nuova stagione 2023: ecco quando e tutte le novità La Casa delle farfalle a Roma: nuova apertura a marzo Il magico e incantato giardino in cui si possono ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 marzo 2023). Torna nella Capitale l’appuntamento attesissimo con La, la speciale serra tropicale allestita in una nuova location a due passi dall’Appia Antica, nella splendida cornice dell’Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di. Un magico mondo, incantato, tutto da scoprire, per grandi e piccini, proprio in vista della Primavera.tutti i dettagli.World riapre, al via la nuova stagionequando e tutte le novità La: nuova apertura aIl magico e incantato giardino in cui si possono ammirare centinaia ditropicali variopinte e di raro ...

