Carter Oblio – Roma

(Di mercoledì 22 marzo 2023)Via Giuseppe Gioachino Belli, 21 – 00193Tel. 06/39728547 – 391/4649097 Sito Internet: Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 12/14€, primi 14/16€, secondi 18/38€, dolci 7€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Lieve passo indietro per questo locale che ha aperto a fine 2020 e che lo scorso anno, all’ingresso in guida, ci aveva fatto ben sperare. La cucina, d’ispirazione campana (terra d’origine dello chef) con echi nordeuropei, fermentazioni e qualche incursione nella cucina etnica, ha mostrato alcune incertezze con piatti che su carta funzionavano, mentre alla prova dei fatti si sono dimostrati poco equilibrati. Il menù rimane abbastanza “criptico”, con l’elencazione di una serie di ingredienti che non chiariscono come entreranno a far parte della ricetta. Il lavoro del personale di sala, in questo caso ...