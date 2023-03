Carolina Orlandi a Le Iene su David Rossi «il mio secondo padre» | l’appello a Meloni e Schlein | «Chiedo giustizia da 10 anni | voi potete garantirla»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Chiede che spariscano le ombre sulla morte del suo «, figlia della moglie di, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena trovato morto 10fa sotto una finestra del suo ufficio. In un monologo allesu Italia 1 nella puntata di oggi 21 marzo,ha lanciato un appello alla premier Giorgiae alla segretaria del Pd Ellyper chiedere. «10e 15 giorni fa la mia vita è cambiata per sempre – ha detto– Mi avete vista combattere un po’ ovunque per scoprire cosa sia accaduto al mio...

Tra gli ospiti che arriveranno nello studio de Le Iene ci saranno le cantautrici Fiorella Mannoia e Francesca Michielin, figlia della moglie del manager David Rossi, scomparso ...

Siena, 21 marzo 2023 – Stasera a “Le Iene” è andato in onda un monologo di Carolina Orlandi sulla morte del padre David Rossi, manager del Monte dei Paschi di Siena scomparso dieci anni fa in ..."10 anni e 15 giorni fa la mia vita è cambiata per sempre. Mi avete vista combattere un po’ ovunque per scoprire cosa sia accaduto al mio secondo padre, David Rossi. Io e mia madre non abbiamo avuto ...