Carnevale | “Napoli merita lo scudetto | mancherà Maradona alla festa!' ”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Andrea, ex campione deldi, scommette sulloe ricorda il tricolore vinto con Diego. Andrea, ex giocatore dele attuale responsabile dell’area scouting dell’Udinese, ha espresso il suo entusiasmo per la possibilità che ilpossa vincere lodi quest’anno in un’intervista esclusiva con Sky Sport., che ha vinto lonel lontano 1987 con la maglia azzurra insieme al leggendario Diego, ha dichiarato di essere felice per il popolo napoletano e di pensare che ilsia in grado di conquistare il terzo titolo della sua storia. “Penso che ilmeriti lo...