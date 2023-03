Carlos Augusto è un big, squadra plurititolata su di lui: la trattativa (Di mercoledì 22 marzo 2023) La stagione di Carlos Augusto sta sorprendendo tutta Italia e non solo. Sono molte infatti le squadre interessate alle sue prestazione ma una in particolare avrebbe fatto passi avanti nella trattativa. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Aveva fatto bene in Serie B ma nessuno si aspettava un exploit del genere anche nella massima Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 22 marzo 2023) La stagione dista sorprendendo tutta Italia e non solo. Sono molte infatti le squadre interessate alle sue prestazione ma una in particolare avrebbe fatto passi avanti nella. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Aveva fatto bene in Serie B ma nessuno si aspettava un exploit del genere anche nella massima Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antidisfattista : RT @EuropaCalcio: #Monza , sorpresa #CarlosAugusto : sirene di #mercato per il brasiliano #europacalcio - EuropaCalcio : #Monza , sorpresa #CarlosAugusto : sirene di #mercato per il brasiliano #europacalcio - PalermoGd_FC : @OfficialUSLecce @LudovicoRossini Chiaramente non hanno mai sentito parlare di Carlos Augusto... - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #CarlosAugusto fa impazzire la #Juve ma non solo: ecco la contromossa di #Galliani - cmdotcom : #CarlosAugusto fa impazzire la #Juve ma non solo: ecco la contromossa di #Galliani -