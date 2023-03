“Carlo si è innamorato della sosia di Diana e ha tradito Camilla. L’amante è l’attrice che interpreta Lady D. in “The Crown” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nuovo intrigo a Palazzo. Con tradimenti e contro-tradimenti degni dei gossip più pepati. Il protagonista che svetta fra tutti i membri della Royal House per le insinuazioni su presunte nuove fiamme? E’ ancora lui: Re Carlo III. Questa volta si sarebbe invaghito di Elizabeth Debicki, molto più giovane di lui. Chi è Elisabeth? Australiana, è una delle sosia della principessa Lady D. ed è anche l’attrice che la incarna nella nota serie “The Crown”. Irresistibile per il Re non solo per la sua somiglianza con la moglie tragicamente scomparsa ma anche per la differenza di età. A rivelare l’altarino fra Carlo ed Elisabeth è il magazine tedesco In Touch, che racconta di un intreccio di seduzioni in famiglia piuttosto intricato. Una serie di azioni e reazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nuovo intrigo a Palazzo. Con tradimenti e contro-tradimenti degni dei gossip più pepati. Il protagonista che svetta fra tutti i membriRoyal House per le insinuazioni su presunte nuove fiamme? E’ ancora lui: ReIII. Questa volta si sarebbe invaghito di Elizabeth Debicki, molto più giovane di lui. Chi è Elisabeth? Australiana, è una delleprincipessaD. ed è ancheche la incarna nella nota serie “The”. Irresistibile per il Re non solo per la sua somiglianza con la moglie tragicamente scomparsa ma anche per la differenza di età. A rivelare l’altarino fraed Elisabeth è il magazine tedesco In Touch, che racconta di un intreccio di seduzioni in famiglia piuttosto intricato. Una serie di azioni e reazioni ...

