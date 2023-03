Caressa | “Un calciatore era considerato il punto debole del Napoli Ma siamo pazzi?”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Fabiodifende il terzino del: ‘Di Lorenzo non è ildella squadra’”. Il celebre giornalista sportivo Fabioha pubblicato un nuovo video sulla sua pagina YouTube, dedicato alla performance delnella classifica della Serie A. In questo episodio della sua top 11 settimanale,ha voluto difendere il terzino destro della squadra azzurra, Giovanni Di Lorenzo, che ha spesso ricevuto critiche negative dalla stampa sportiva. “Tanta gente diceva che ildelfosse Di Lorenzo. Ma? Un terzino destro fortissimo che accompagna sulla fascia e difende benissimo. Poi se Kvara gli fa il tacco lui si fa trovare pronto. Forte ...

La telecronaca di Sky Sport di Porto - Inter , affidata alla coppia composta da Fabio e Beppe Bergomi, ha gasato i tifosi nerazzurri ma fatto arrabbiare alcuni utenti sui social ... da...: "Qui ti faccio intervenire io" Poi si inserisce Paolo Di Canio, ex di Lazio e West Ham, che prova stemperare i toni. Ma Bucciantini insiste: "L'ho lasciato intervenire...".

Nella consueta top 11 settimanale, in onda sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha elogiato un calciatore azzurro: "Tanta gente diceva che il punto debole del Napoli fosse Di Lorenzo. Ma siamo pazzi?"