Carabinieri Solofra | emessi quattro fogli di via nei comuni di Serino e Cesinali

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato, nell’intera provincia, l’attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Sono stati implementati i servizi di pattuglia con frequenti e ripetuti posti di controllo, nel corso dei quali sono state effettuate numerose perquisizioni, assicurando un dinamico e capillare presidio su tutta la provincia. Nell’ambito di tali servizi, idella Compagnia dihanno proceduto al controllo di numerosi veicoli e persone sospette, 4 delle quali sono state proposte per l’emissione delo di Via Obbligatorio. Si tratta di soggetti provenienti principalmente dalle province di Napoli e Salerno, con a carico precedenti di ...

Su quanto accaduto stanno indagando idella Compagnia di. I militari, guidati dal capitano Gianfranco Iannelli, hanno eseguito rilievi sul luogo del rogo e ascoltato anche la ...Asilo, in aula sono state ascoltate due mamme che dopo aver letto alcuni messaggi inviati sulla chat dei genitori dei bimbi, non esitarono a presentare denuncia aidi. Le ...Si cerca l'arma con la quale Romolo De Mattia , 69 anni, di San Michele di Serino ha ferito al collo Silvestro De Luca nell'abitazione in via Serroni. Idella Compagnia distanno eseguendo una serie di accertamenti sia nell'abitazione del 69enne che è stata sottoposta a sequestro, sia nei luoghi che avrebbe percorso per arrivare e ...

Nessuna giustificazione all'Alt dei Carabinieri: foglio di via obbligatorio per 4 persone AvellinoToday

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato nell’intera provincia l’attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con ...L’uomo, 68 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Moscati di Avellino: l’incidente si è verificato nella notte ...