Captain America 4 | al via le riprese anche a Washington

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono iniziate ledi4, denominato New World Order con Anthony Mackie, sarà girato in un, DC Ledi4 New World Order sono iniziate e in una location particolarmente evocativa:. In una notizia bizzarra, il sindaco della capitale, Muriel Bowser, ha tenuto una presentazione di tutti i progetti che si stanno girando in città, annoverandol’ultimo MCU. Quando si parla di un insediamento della Marvel in quella città,: New World Order si inserisce proprio in questo contesto. Sì chiude così un cerchio per il protagonista Anthony Mackie, che lì ha girato alcune scene di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... artstronaut : @noeasybit @CRYSTALPLUT0 @NevenelVento in ogni caso Captain America l’han visto anche in Corea, non è che non sanno… - orgoglionerd : Captain America: New World Order, iniziano le riprese del film - PlataicaWorld : Ohrringe Captain America in Silver 925 #Tchotchke #kreativerTchotchke #Handgefertigt Orecchini Captain America in S… - comingsoonit : #AnthonyMackie di nuovo al lavoro, questa volta come protagonista di #CaptainAmericaNewWorldOrder che ha ufficialme… - movie_digger : Sono iniziate le riprese di #CaptainAmericaNewWorldOrder che vede #AnthonyMackie riprendere il ruolo di Sam Wilson… -

Le riprese di: New World Order sono iniziate ad Atlanta: ecco il protagonista Anthony ...Anthony Mackie torna sul set, questa volta per riprendere il ruolo di Sam Wilson in: New World Order . Ora che Chris Evans ha appeso lo scudo al chiodo, un altroè pronto a guidare il quarto film da protagonista. Dopo quanto accaduto in The Falcon and ...Sono partite ad Atlanta, in Georgia, le riprese di4 intitolato New World Order e con protagonista Anthony Mackie . LEGGI -4: le riprese anche a Washington Proprio l'attore è stato avvistato nei pressi di un piccolo ...

Captain America: New World Order, la prima foto di Anthony Mackie dal set Cinefilos.it

Texas [United States of America], March 22 (ANI): Former New Zealand captain and current Chennai Super Kings coach Stephen Fleming will lead Texas Super Kings in the inaugural season of Major League ...Le riprese di Captain America 4 New World Order sono iniziate e in una location particolarmente evocativa: Washington. In una notizia bizzarra, il sindaco della capitale, Muriel Bowser, ha tenuto una ...