Cape Epic | Nibali si difende bene | con Porro è sesto E intanto diventa una tesi di laurea

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tra il Sud Africa e la Calabria, la distanza è a dir poco notevole ma in questi giorni c'è un filo conduttore che si chiama Vincenzo. Lo Squalo sta partecipando in questi giorni alla, ...

Tra il Sud Africa e la Calabria, la distanza è a dir poco notevole ma in questi giorni c'è un filo conduttore che si chiama Vincenzo Nibali. Lo Squalo sta partecipando in questi giorni alla, storica e massacrante gara sudafricana in mtb con il biker di lungo corso Samuele Porro: la loro coppia, Italian Friens, si sta disimpegnando bene e sono sesti dopo 6 tappe. 'Certo le ...Chiusa l'attività, Nibali ha scelto il mondo delle ruote grasse: è attualmente impegnato in Sudafrica nella, la più dura gara a tappe al mondo in mountain bike: insieme a Samuele Porro (si ...Vincenzo Nibali in evidenza al2023 . Nono posto nel cronoprologo (Meerendal Wine Estate, 27 km) e settimo posto nella prima tappa (Hermanus - Hermanus) per l'ex campione su strada impegnato nella garda che si dispute in ...

Esclusivo, Nibali alla Cape Epic. Il bilancio di Vincenzo dopo tre tappe: «Qui ogni giorno è come una classica» (VIDEO) Bicisport

Lo Squalo sta partecipando in questi giorni alla Cape Epic, storica e massacrante gara sudafricana in mtb con il biker di lungo corso Samuele Porro: la loro coppia, Italian Friens, si sta ...Città del Capo (Sudafrica) - La carovana itinerante della Cape Epic dopo aver sostato con il suo campo tendato per due giorni a Hermanus, questa mattina l ...