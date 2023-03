Caos al “GF Vip 7”, va in mille pezzi: cosa è successo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella Casa del GF Vip 7 non c’è mai “pace”. Un’edizione davvero controversa, a dir poco, che ha scatenato gli utenti sul web, l’ira degli sponsor e ha mosso persino Pier Silvio Berlusconi. Dopo la squalifica tanto chiacchierata di Daniele Dal Moro, è successo un altro “danno”: stando a quanto riportato in tarda serata, Nikita Pelizon avrebbe colpito una delle lampade di vetro per sbaglio, che si è distrutta in mille pezzi. GF Vip 7, la lampada di vetro va in mille pezzi: l’urlo di Nikita Pelizon Attimi di tensione e di paura all’interno della Casa del GF Vip 7, dove un semplice gioco si è trasformato nell’ennesimo problema. Sembra proprio che non possa esserci pace per i concorrenti rimasti in gara nel reality show condotto da Alfonso Signorini: siamo ormai agli sgoccioli, e la finale è prevista per il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella Casa del GF Vip 7 non c’è mai “pace”. Un’edizione davvero controversa, a dir poco, che ha scatenato gli utenti sul web, l’ira degli sponsor e ha mosso persino Pier Silvio Berlusconi. Dopo la squalifica tanto chiacchierata di Daniele Dal Moro, èun altro “danno”: stando a quanto riportato in tarda serata, Nikita Pelizon avrebbe colpito una delle lampade di vetro per sbaglio, che si è distrutta in. GF Vip 7, la lampada di vetro va in: l’urlo di Nikita Pelizon Attimi di tensione e di paura all’interno della Casa del GF Vip 7, dove un semplice gioco si è trasformato nell’ennesimo problema. Sembra proprio che non possa esserci pace per i concorrenti rimasti in gara nel reality show condotto da Alfonso Signorini: siamo ormai agli sgoccioli, e la finale è prevista per il ...

