Candida auris, cos'è: sintomi, cura, come si trasmette (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Riflettori accesi sul boom di casi di Candida auris negli Usa dove i Cdc hanno lanciato l'allarme per la crescente diffusione delle infezioni da questo fungo. Ma cos'è, quali sono i sintomi e la cura e come si trasmette? A fare il punto è EpiCentro, il sito di epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità. cos'è – "Candida auris è un fungo isolato per la prima volta nel 2009 in Giappone dall'orecchio (in latino "auris") di una donna – si legge sul sito – tuttavia il primo isolato ad oggi noto risale al 1996 identificato retrospettivamente in una raccolta di campioni coreani. I primi focolai europei risalgono al 2015 in Francia mentre in Italia il primo caso di infezione invasiva è ...

