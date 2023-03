Candida auris, Bassetti: “Sorveglianza e precauzione le armi per sconfiggere il fungo” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nonostante il covid-19 sia ormai agli sgoccioli, per stessa ammissione degli esperti, ci sono alcuni effetti collaterali che allarmano la comunità scientifica: uno di questi è la Candida auris, un fungo in grado di resistere a molti trattamenti e di provocare infezioni dalla mortalità piuttosto elevata. Secondo Matteo Bassetti, primario di Malattie Infettive al San ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nonostante il covid-19 sia ormai agli sgoccioli, per stessa ammissione degli esperti, ci sono alcuni effetti collaterali che allarmano la comunità scientifica: uno di questi è la, unin grado di resistere a molti trattamenti e di provocare infezioni dalla mortalità piuttosto elevata. Secondo Matteo, primario di Malattie Infettive al San ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Allarme Candida auris: negli Usa raddoppiati i casi del 'fungo killer' dopo la pandemia. In Toscana la prima segnal… - fisco24_info : Candida auris, cos'è: sintomi, cura, come si trasmette: (Adnkronos) - I Cdc americani hanno lanciato l'allarme per… - mcgiadetto : RT @ProfMBassetti: Dopo l’allarme lanciato dal #CDC occorre fare molta attenzione alle infezioni da #CandidaAuris. Ha una mortalità del 50%… - AgoraMagazLatin : Candida auris, allarme negli Usa per il fungo: boom di casi - SaluteFuturo : Candida auris, Bassetti: 'Brutta bestia, fare molta attenzione' -