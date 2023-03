Candida auris, Bassetti: “Brutta bestia, fare molta attenzione” (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – La Candida auris “è purtroppo una Brutta bestia. Sta aumentando in maniera significativa in tutto il mondo, compresa anche l’Italia, e con il Covid la crescita è diventata impressionante. Dobbiamo alzare l’asticella. E’ fondamentale sorvegliare, evitando di commettere gli errori del passato”. Lo sottolinea Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commentando all’Adnkronos Salute l’allarme lanciato dai Cdc statunitensi per la crescente diffusione delle infezioni da questo fungo. “Come Sita, la Società italiana di terapia antinfettiva – prosegue – stiamo facendo questo: abbiamo un sistema di sorveglianza e un registro di queste infezioni”. A preoccupare, spiega Bassetti, è il fatto che “la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – La“è purtroppo una. Sta aumentando in maniera significativa in tutto il mondo, compresa anche l’Italia, e con il Covid la crescita è diventata impressionante. Dobbiamo alzare l’asticella. E’ fondamentale sorvegliare, evitando di commettere gli errori del passato”. Lo sottolinea Matteo, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commentando all’Adnkronos Salute l’allarme lanciato dai Cdc statunitensi per la crescente diffusione delle infezioni da questo fungo. “Come Sita, la Società italiana di terapia antinfettiva – prosegue – stiamo facendo questo: abbiamo un sistema di sorveglianza e un registro di queste infezioni”. A preoccupare, spiega, è il fatto che “la ...

