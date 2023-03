“Cammino di San Guglielmo” | firmato il protocollo tra comuni per la promozione territoriale

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina presso la Badia di Sanal Goleto è statoild’intesa riguardante la realizzazione del “di”, sulle orme del santo patrono d’Irpinia. Ilha visto il coinvolgimento di moltiirpini, di enti e di associazioni di. (per il nostro comune la Pro Loco) La cartografia dell’itinerario, allegata aldi intesa, prevede ben nove tappe, per complessivi 250 km. che si snodano partendo da Montevergine e attraverso vie montane, facendo tappe significative (tra cui la basilica di Prata, l’Eremo di S.a Chiusano, la grotta dell’Apparizione sul lago Laceno e il pozzo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... genesi6111 : 'Gesù è il nostro Maestro e il nostro esempio. Egli ci ha mostrato il cammino della santità con la sua vita e la… - brunopino66 : Il Cammino di San Francesco di Paola è su The Guardian! - opusdeich : #SanGiuseppe è realmente un padre e signore che protegge e accompagna nel cammino terreno coloro che lo venerano,co… - 29luglio71 : RT @LaNotiziaQuoti: È stata presentata questa mattina nella Biblioteca comunale di Terni la guida “Il Cammino dei Protomartiri Francescani”… - KattInForma : “In cammino con San Giuseppe”: si espande a macchia d’olio. Potrebbe arrivare anche in Italia? -

" Essi additano agli italiani nella buona e nell'avversa fortuna ildell'onore e della gloria. Viandante arrestati e riverisci, Dio degli eserciti accogli gli ... nato aSevero il 23 ...Al mattino seguente la processione riprende il suoe, dopo aver attraversato la spiaggia della Maddalena, Villa d'Orri VillaPietro e Pula, arriva alla zona archeologica di Nora circa ...Da Manfredonia, si potrà poi proseguire ilverso Roma, passando per località come Monte Sant'Angelo,Giovanni Rotondo,Severo e i borghi di Lucera, Troia e CelleVito. Così, ...

Cammino di San Giovanni Da Melzo al Lodigiano cinquantatré ... IL GIORNO

Delle circa 30 tappe italiane del cammino collegate da FlixBus, ben 14 si trovano in Puglia, e quattro di queste in provincia di Foggia: San Giovanni Rotondo, Manfredonia San Severo e Candela.partendo sempre da Manfredonia , si potrà proseguire il cammino verso ovest in direzione Roma , attraversando, fra le altre, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, San Severo e i borghi di Lucera, ...