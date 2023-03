Camera, via libera alla commissione di inchiesta su David Rossi (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Via libera all’unanimità della Camera alla proposta di legge che istituisce una commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Rossi fu trovato morto 10 anni fa sotto una finestra del suo ufficio, a Siena. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Viaall’unanimità dellaproposta di legge che istituisce unaparlamentare disulla morte di, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena.fu trovato morto 10 anni fa sotto una finestra del suo ufficio, a Siena. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Siccità, Bonelli (Verdi) mostra a Meloni i sassi presi dal letto del fiume Adige e lei si mette a ridere: scoppia l… - petergomezblog : L’ex presidente della Camera Irene Pivetti a processo per evasione fiscale e autoriciclaggio - petergomezblog : Camera, tutti i ministri della Lega assenti mentre Meloni parla. Valditara arriva a dibattito in corso. Calenda: “S… - libellula58 : Il mio intervento alla Camera sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in v... - InfinitoIsacco : RT @laura_maffi: Camera, malumori per le nomine: quasi tutti i ministri della Lega assenti mentre Meloni parla. Conte alla premier: “Ci sta… -