Camera, Meloni sulla siccità: “Non sono Mosé” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Poche ore fa, nel replicare alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto uno scambio polemico con il deputato dei VerdiSi Angelo Bonelli (VerdiSi) sul tema della siccità. Nel suo intervento, Bonelli aveva mostrato i sassi dell’Adige, ormai prosciugato. Meloni ha risposto: “Presumo che lei non voglia dire che in cinque mesi ho prosciugato l’Adige. Perché… nemmeno Mosè. Io non sono Mosé, caro Bonelli, la ringrazio che mi riconosca questi poteri, ma io non li ho”, ha concluso la premier. Leggi su tpi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Poche ore fa, nel replicare alla, la presidente del Consiglio Giorgiaha avuto uno scambio polemico con il deputato dei VerdiSi Angelo Bonelli (VerdiSi) sul tema della. Nel suo intervento, Bonelli aveva mostrato i sassi dell’Adige, ormai prosciugato.ha risposto: “Presumo che lei non voglia dire che in cinque mesi ho prosciugato l’Adige. Perché… nemmeno Mosè. Io non, caro Bonelli, la ringrazio che mi riconosca questi poteri, ma io non li ho”, ha concluso la premier.

