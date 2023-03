Calendario gara-3 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley: programma, orari e diretta tv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Calendario completo di gara-3 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Superlega 2022/2023 di volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviate le prime due giornate, le otto squadre si sfidano nuovamente in un terzo round che potrebbe definire le prime semifinaliste. Milano torna sul campo di Perugia, Civitanova ospita Verona, Monza fa visita a Trento e infine Modena incontra Piacenza. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, la sfida Modena-Piacenza sarà visibile anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilcompleto di-3 deidi finale deiScudetto delladimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviate le prime due giornate, le otto squadre si sfidano nuovamente in un terzo round che potrebbe definire le prime semifinaliste. Milano torna sul campo di Perugia, Civitanova ospita Verona, Monza fa visita a Trento e infine Modena incontra Piacenza. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, la sfida Modena-Piacenza sarà visibile anche intv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... driamatric : @nikkolacch lasciamo perdere, per me neanche in quel caso si può parlare di scudetto regalato perché il M ha tenuto… - 100x100Napoli : (UFFICIALE: il calendario del Napoli fino alla 32 giornata, anticipata al 7 Aprile la gara con il Lecce) - fanpage : Nel Mondiale della MotoGP 2023 debutta la #SprintRace che si corre al sabato pomeriggio in tutti i gran premi del c… - ScrivoLibero : Si è svolta domenica 19 marzo la quinta edizione della Granfondo di Primavera di Carini, prima gara in calendario v… - florabarral : @ppnfrz @90ordnasselA Esattamente. Ma anche gare che abbiamo vinto sono state rese difficili ed estenuanti x fischi… -