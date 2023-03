Calciomercato Torino | nuova idea su Lazaro | l’Inter è già avvisata

(Di mercoledì 22 marzo 2023), il club granata ha unasu Valentinoe ha già avvisatoper questo: il punto Stando a quanto riportato da Tuttosport, ilvuole confermare Valentinoanche il prossimo anno e sarebbe pronto a riscattarlo. Ma ad una condizione. Il club granata ha infatti già avvisatodi volere uno sconto sul prezzo finale, con i nerazzurri che al momento non avrebbero detto di no a questa opzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Il #Torino ha un nuovo piano per Valentino #Lazaro - sportli26181512 : MN - Milan, a gennaio tentativo per Luigi Caccavo del Torino. In estate nuovo affondo: Secondo quanto appreso dalla… - news24_inter : #Lazaro, l’esterno resterà al #Torino. Serve trattare con l’#Inter - MilanNewsit : MN - Milan, a gennaio tentativo per Luigi Caccavo del Torino. In estate nuovo affondo - sportli26181512 : Juventus, Rabiot: 'Qui sto bene, posso restare. Champions anche col -15? È possibile': Il francese a Tuttosport: 'C… -

, il club granata ha una nuova idea su Valentino Lazaro e ha già avvisato l'Inter per questo: il punto Stando a quanto riportato da Tuttosport, ilvuole confermare Valentino ...Il contratto di Singo scadrà nel 2024 ma in casasi vorrebbe prolungarlo al più presto per non essere poi costretti a cederlo a titolo la prossima estate a cifre inferiori al suo valore. ...Dopo aver vissuto per qualche anno ae Roma, si reca a Londra per effettuare il cambio di ... Questo articolo non è frutto della redazione di.com, ma è scritto da uno studente del ...

Torino, buone notizie per Karamoh e Miranchuk | Serie A Calciomercato.com

Di tutt’altra portata l’udienza preliminare del processo penale che si terrà lunedì a Torino. Il Gup Marco Picco dovrà pronunciarsi in merito alla competenza territoriale. Essendoci tra i capi ...Ci sono importanti novità in casa Torino per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo del contratto di Wilfried Singo: il presidente granata, Urbano Cairo, ha infatti avviato di persona i contatti ...