Calciomercato Milan: su Diaz c'è l'interesse dell'Arsenal

Il futuro di Brahim Diaz resta un rebus. Il Milan vorrebbe riscattarlo ma c'è il Real che lo rivuole in Spagna e non solo: secondo Football.london anche l'Arsenal si sarebbe iscritta alle pretendenti sul mercato. Areteta è convinto di poter rilanciare la carriera dello spagnolo ad altissimo livello e avrebbe chiesto alla sua dirigenza di imbastire una trattativa.

