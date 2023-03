Calciomercato Milan – Anche la Juventus su Joan Gonzalez (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Milan, nella prossima sessione di Calciomercato, potrebbe Anche inserire qualche giovane a centrocampo. Un nome potrebbe essere quello di Joan Gonzalez del Lecce Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il, nella prossima sessione di, potrebbeinserire qualche giovane a centrocampo. Un nome potrebbe essere quello didel Lecce

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Mercato, chi ha sbagliato di più: disastro #Milan, poi #Inter e #Juve - ducciosiena : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, Adli potrebbe lasciare: il club valuterà la cessione del giocatore in estate - MilanWorldForum : Balogun sul proprio futuro Le dichiarazioni -) - sportli26181512 : Chelsea pronto a tagliare un ex Milan: Il Chelsea è pronto a tagliare Pierre-Emerick Aubameyang: come riporta il Da… - cmdotcom : #Milan, casting per l'attacco: torna di moda #Laurienté -