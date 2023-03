Calciomercato com cerca aspiranti redattori | invia il tuo CV!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Suning-#Inter altre crepe: spariti i prodotti dallo store ufficiale - cmdotcom : La #Figc ha già consegnato la 'Seconda carta #Covisoc'. Anche in questa, la #Juve non è citata, il -15 può rimanere - Milannews24_com : #Arsenal interessato a #Brahim - andreamusso97 : RT @SOSFanta: ???? “#DiMaria, Pogba, #Vlahovic, Milik, Rabiot, occhio a Frattesi e due baby talenti: cosa succede” 8 risposte con @romeoag… - cmdotcom : #Tacconi lascia l'ospedale, il medico: 'Miglioramenti sorprendenti' -

Commenta per primo Secondo Marca in caso di addio di Carlo Ancelotti il Real Madrid non punterà su José Mourinho. Da escludere un ritorno del portoghese.1 Non c'è solo la Roma in prima fila per il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi . Il centrocampista classe 1999 è pronto a dire addio a fine stagione, ma è deluso dall'atteggiamento dei ...Commenta per primo Il 'Girone della Morte' per l'Italia Under 19 parte con una bella vittoria. A Brema e contro i padroni di casa della Germania gli Azzurrini del ct Alberto Bollini passano per 3 - 2 ...

Inter: le ultime sul futuro di Dzeko | Mercato Calciomercato.com

Un calvario lungo quasi un anno, ora il più grande sollievo: Stefano Tacconi lascia l'ospedale. Sono passati 11 mesi da quell'emorragia cerebrale, che aveva portato l'ex portiere della Juventus e ...Nel corso della trasmissione sulla BoboTv di cui è opinionista, l'ex attaccante di Bari, Inter e Milan, Antonio Cassano ha sparato a zero su Paolo Silvio Mazzoleni, il var di Inter-Juve che ha ...