Calcio, la Russia prova le negoziazioni per il reintegro con UEFA e FIFA (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una delle situazioni più spinose di questo periodo storico, parlando di sport ovviamente, riguarda la questione legata all’esclusione di nazionali e atleti della Russia dalle varie competizioni. Ovviamente fa parte di questo elenco anche la squadra di Calcio allenata dal commissario tecnico Valerij Karpin, fermata ormai da oltre un anno dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. In ogni sport, e ad ogni livello, si sta valutando un possibile reintegro di giocatori e squadre. Anche il Calcio, come detto, non è esente da questi ragionamenti così complicati. Nelle ultime ore Denis Rogachev, vice segretario generale della FederCalcio russa, ha parlato a Sport-Express riguardo il possibile ritorno delle squadre russe nelle competizioni UEFA e FIFA. Le sue parole: “Non posso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una delle situazioni più spinose di questo periodo storico, parlando di sport ovviamente, riguarda la questione legata all’esclusione di nazionali e atleti delladalle varie competizioni. Ovviamente fa parte di questo elenco anche la squadra diallenata dal commissario tecnico Valerij Karpin, fermata ormai da oltre un anno dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. In ogni sport, e ad ogni livello, si sta valutando un possibiledi giocatori e squadre. Anche il, come detto, non è esente da questi ragionamenti così complicati. Nelle ultime ore Denis Rogachev, vice segretario generale della Federrussa, ha parlato a Sport-Express riguardo il possibile ritorno delle squadre russe nelle competizioni. Le sue parole: “Non posso ...

