Calcio: Italia-Inghilterra, Mancini rincorre in quota e punta sulla prima volta di Retegui (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Dalla gioia di Wembley al debutto di Napoli. Italia e Inghilterra, le finaliste di Euro 2020, sono questa volta protagoniste della prima sfida del girone di qualificazione verso l'edizione dell'Europeo 2024. L'Italia, mancato l'accesso al mondiale in Qatar, prova a ripartire contro la nazionale dei Tre Leoni, senza successi contro gli azzurri in gare ufficiali dal 1978. Per il ct inglese Southgate potrebbe essere questa l'occasione buona per sfatare il tabù con il segno «2» avanti a 2,50 su Better, quota che sale a 2,55 su Stanleybet.it, contro il bis azzurro - come nell'ultimo precedente di settembre - offerto tra 2,87 e 2,90. Oscilla invece tra 3,05 e 3,15 il pareggio come a Wembley. Le ultime cinque sfide dirette hanno visto sempre meno di tre gol: per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Dalla gioia di Wembley al debutto di Napoli., le finaliste di Euro 2020, sono questaprotagoniste dellasfida del girone di qualificazione verso l'edizione dell'Europeo 2024. L', mancato l'accesso al mondiale in Qatar, prova a ripartire contro la nazionale dei Tre Leoni, senza successi contro gli azzurri in gare ufficiali dal 1978. Per il ct inglese Southgate potrebbe essere questa l'occasione buona per sfatare il tabù con il segno «2» avanti a 2,50 su Better,che sale a 2,55 su Stanleybet.it, contro il bis azzurro - come nell'ultimo precedente di settembre - offerto tra 2,87 e 2,90. Oscilla invece tra 3,05 e 3,15 il pareggio come a Wembley. Le ultime cinque sfide dirette hanno visto sempre meno di tre gol: per ...

