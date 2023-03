Calcio in tv oggi (mercoledì 22 marzo): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di mercoledì 22 marzo 2023) Prosegue la pausa per le gare delle Nazionali. Proprio da domani ad esempio, l’Italia del c.t. Mancini scenderà in campo al Maradona per la prima gara delle Qualificazioni all’Europeo del 2024 contro l’Inghilterra. Nel frattempo oggi, mercoledì 22 marzo, proseguono gli incontri sul terreno di gioco e a prendersi la scena saranno certamente le partite di UEFA Women’s Champions League. Si disputeranno infatti due importantissime gare valide per i quarti di finale della massima competizione per club femminile. Nella giornata di ieri si sono giocate le prime due gare d’andata previste. Nello specifico il Bayern Monaco si è sfidato con l’Arsenal, riuscendo a prevalere per 1 rete a 0 grazie alla marcatura di Lea Schuller. Nella sfida delle 21.00 invece, nella straordinaria cornice dell’Olimpico con ben ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Prosegue la pausa per le gare delle Nazionali. Proprio da domani ad esempio, l’del c.t. Mancini scenderà in campo al Maradona per la prima gara delle Qualificazioni all’Europeo del 2024 contro l’Inghilterra. Nel frattempo22, proseguono gli incontri sul terreno di gioco e a prendersi la scena saranno certamente ledi UEFA Women’s Champions League. Si disputeranno infatti due importantissime gare valide per i quarti di finale della massima competizione per club femminile. Nella giornata di ieri si sono giocate le prime due gare d’andata previste. Nello specifico il Bayern Monaco si è sfidato con l’Arsenal, riuscendo a prevalere per 1 rete a 0 grazie alla marcatura di Lea Schuller. Nella sfida delle 21.00 invece, nella straordinaria cornice dell’Olimpico con ben ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : La cosa più impressionante nel calcio è la percezione dei momenti. Nicolò #Fagioli 150 giorni fa era un'incognita d… - ZZiliani : Non so se riuscite a capire cosa ci sta regalando (parlo a chi ama il calcio) il #Napoli quest’anno. Azioni da gol… - ZZiliani : Per dire come il calcio italiano sia alla canna del gas in tema di vendita dei diritti tv: la @SerieA cerca un pres… - Fili45803346 : Fanno vedere matrimoni che durano, oggi ho visto una specie di post da mano di donna che sembrava qualcosa d'amore,… - clmmrt75 : RT @PBerizzi: Il ministro Piantedosi, l'antisemitismo negli stadi e la legge Mancino da applicare (la stessa legge che da dieci anni la Leg… -