Calcio | Gosens ' Inter fra top club al mondo | rivoglio nazionale'

(Di mercoledì 22 marzo 2023) "Non giocare i Mondiali il punto più basso della mia carriera" MILANO - Robinvuole riprendersi il tempo perduto. Poco più di un anno fa il 28enne esterno tedesco passava dall'Atalanta all'...

sa però che il ritorno in nazionale passa dall'Inter e che solo giocando con continuità in nerazzurro "posso essere un serio candidato per un posto nella Germania". Ma cosa è andato storto a ...Tutti pensavano:È finito. Vivere tutto questo in un anno è stato intenso. Cosa ho imparato Che sei bravo solo quanto l'ultima partita. Ilnon ha memoria. Sono rimasto stupito dalla ...'È stato un errore aver scelto l'Inter No - ha dettonel corso di un'intervista a Suddeutsche Zeitung - , gioco per uno dei club più importanti del mondo e attualmente siamo tra le prime ...

Gosens: «Il calcio non ha memoria. Un giorno sei il terzino più forte d'Europa, quello dopo nessuno» - ilNapolista IlNapolista

