Calcio femminile, Champions League: Roma-Barcellona 0-1, capitoline ko nell’andata dei quarti di finale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Calato il sipario sul match d’andata dei quarti di finale di Champions League 2023 di Calcio femminile tra la Roma e il Barcellona. Nella splendida cornice dello Stadio Olimpico, le giallorosse hanno tentato di uscire con un risultato positivo, ma si sono dovute arrendere alle qualità tecniche eccelse della formazione blaugrana, a segno con la spagnola Salma Paralluelo al 34?. Peccato per le ragazze di Alessandro Spugna, vicine più volte al pari nella ripresa. Appuntamento per il ritorno fissato il 29 marzo (ore 18.45). PRIMO TEMPO – Spugna punta su un 4-4-2 con Giacinti e Haavi a comporre la coppia d’attacco, mentre Giugliano in cabina di regia, preposta a innescare il gioco sugli esterni. Barça che risponde con il canonico 4-3-3, caratterizzato dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Calato il sipario sul match d’andata deididi2023 ditra lae il. Nella splendida cornice dello Stadio Olimpico, le giallorosse hanno tentato di uscire con un risultato positivo, ma si sono dovute arrendere alle qualità tecniche eccelse della formazione blaugrana, a segno con la spagnola Salma Paralluelo al 34?. Peccato per le ragazze di Alessandro Spugna, vicine più volte al pari nella ripresa. Appuntamento per il ritorno fissato il 29 marzo (ore 18.45). PRIMO TEMPO – Spugna punta su un 4-4-2 con Giacinti e Haavi a comporre la coppia d’attacco, mentre Giugliano in cabina di regia, preposta a innescare il gioco sugli esterni. Barça che risponde con il canonico 4-3-3, caratterizzato dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCfemminile : ?????? ??` ???? ???????????? ?????? ????????-???????????????????? è la gara con più spettatori nella storia del calcio femminile italiano… - ASRomaFemminile : ??? 39.454 ???? Roma-Barcellona è la partita di calcio femminile con più spettatori mai giocata in Italia ???? Grazie… - FIGCfemminile : ?? ?????? R?????? ???? ???????????????? non basta. Il Barcellona fa valere la propria forza, le giallorosse escono sconfitte di mi… - aleessmora : RT @ASRomaFemminile: ??? 39.454 ???? Roma-Barcellona è la partita di calcio femminile con più spettatori mai giocata in Italia ???? Grazie! ??… - Iekikaa : RT @FIGCfemminile: ?? ?????? R?????? ???? ???????????????? non basta. Il Barcellona fa valere la propria forza, le giallorosse escono sconfitte di misura… -