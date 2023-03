Calcio, Erling Haaland ko: salterà i match contro Spagna e Georgia (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’attaccante più in voga del momento è costretto a fermarsi per un problema fisico. Erling Haaland, infatti, salterà la prima partita della Norvegia nelle Qualificazioni agli Europei di Germania 2024, in programma sabato sera contro la Spagna. Stesso discorso anche per la sfida successiva contro la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante del Manchester City, reduce dalla cinquina rifilata in Champions League contro il Red Bull Lipsia, ha già lasciato il ritiro della nazionale scandinava, per colpa di un infortunio all’inguine. La conferma è arrivata direttamente dal CT della Norvegia Solbakken che, quindi, non potrà schierare il suo fuoriclasse. Una vera e propria tegola per la Norvegia che si aggrappava sulle spalle del proprio centravanti per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’attaccante più in voga del momento è costretto a fermarsi per un problema fisico., infatti,la prima partita della Norvegia nelle Qualificazioni agli Europei di Germania 2024, in programma sabato serala. Stesso discorso anche per la sfida successivaladi Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante del Manchester City, reduce dalla cinquina rifilata in Champions Leagueil Red Bull Lipsia, ha già lasciato il ritiro della nazionale scandinava, per colpa di un infortunio all’inguine. La conferma è arrivata direttamente dal CT della Norvegia Solbakken che, quindi, non potrà schierare il suo fuoriclasse. Una vera e propria tegola per la Norvegia che si aggrappava sulle spalle del proprio centravanti per ...

