Calcio | Ederson | ' cè una grande possibilità che Ancelotti diventi ct del Brasile'

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Rio de Janeiro, 22 mar. -(Adnkronos) - Nonostante le ripetute smentite, sia da parte di Carloche dalla federazione brasiliana, si continua a parlare dell'allenatore del Real Madrid come candidato alla panchina verdeoro, e il nome del tecnico italiano esce sempre fuori nelle domande dei giornalisti nel ritiro della Selecao. L'ultimo a rispondere in merito è. Come riporta Globoesporte, le parole del portiere del City sono piuttosto chiare: "Ho parlato con Casemiro, Vinicius e Militão. C'è unachearrivi e cercheremo di fare in modo che succeda il prima possibile. Mi è stato detto che è eccezionale, piace a tutti, è un vincente. Vedremo nel prossimo futuro se sarà così. Quello che mi è stato detto di lui è che è un allenatore eccezionale, che piace a tutti ...

Brasile, e la rivelazione su Ancelotti Queste le parole del portiere brasiliano: " Ho parlato con Casemiro, Vinicius e Militão. C'è una grande possibilità che Ancelotti arrivi, quindi ......

Direttamente dal ritiro con la nazionale brasiliana, Ederson non ci è andato leggero per quanto riguarda il prossimo ct della Seleçao. Al momento, la selezione è affidata ad interim a Ramon Menezes, m ...Ederson, portiere del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa soffermandosi anche sulla possibilità di vedere Carlo Ancelotti alla guida del Brasile: ...