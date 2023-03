(Di mercoledì 22 marzo 2023) "Per quanto riguarda Guardiola mi ha detto che non c'è nulla di vero, ha un contratto col City". ROMA -esclude Pep Guardiola e apre le porte della Seleçao a Carlo. Dal portiere del ...

"Con Guardiola abbiamo scherzato sulle voci che lo accostano al, mi ha detto che non c'è nulla di vero perchè ha un contratto con il Manchester City recentemente rinnovato per altre due ..."Ci sono possibilità che arrivi Ancelotti. Ho parlato con Casemiro, Vinicius e Militao: mi hanno detto che è eccezionale". Parola di Ederson , portiere dele del Manchester City . I rumors sul futuro di mister Carlo Ancelotti come CT della Nazionale verdeoro aumentano e adesso arriva il commento pure degli atleti che dovrebbero, forse in futuro, ...Arouca 4 1 37 Claudio W.Maritimo 4 1 38 Silva A.Guimaraes 4 1 39 Silva T. Portogallo Guimaraes 4 1 40 Trincao F. Portogallo Sporting 4 1 41 Boateng E. Ghana Rio Ave 4 0 42 ...

Calcio: Brasile. Ederson 'Ancelotti piace a tutti, possibile che arrivi' Tiscali

Rio de Janeiro, 22 mar. -(Adnkronos) – Nonostante le ripetute smentite, sia da parte di Carlo Ancelotti che dalla federazione brasiliana, si continua a parlare dell'allenatore del Real Madrid come ...