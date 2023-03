Calcio | azzurri visitano l' ospedale pediatrico Santobono

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Una delegazione della Nazionale si è recata all'Pausilipon per far visita nei reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia. Guidata dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : La nostra pelle ha diverse gradazioni, ???? ?????? ???????????? ???????????? ???? ???????????? #UnitiDagliStessiColori ?? Il calcio itali… - Azzurri : ?? Buon compleanno al Campione del Mondo Alessandro #Nesta che festeggia 4??7? anni ???? 78 presenze in #Nazionale… - Azzurri : ?? Buon compleanno a Giovanni #Trapattoni che festeggia 8??4?? anni ?? Hall of Fame del Calcio Italiano ??… - patrizzittu : RT @SilviaPrato1: #Elkann ha disdetto, la nazionale @Azzurri! Nessuna sovvenzione e sponsorizzazione a questa @FIGC, a questo calcio dei #G… - Giuseppe81A : RT @SilviaPrato1: #Elkann ha disdetto, la nazionale @Azzurri! Nessuna sovvenzione e sponsorizzazione a questa @FIGC, a questo calcio dei #G… -

Per questo la Federazione ha organizzato anche a Napoli una visita degliai bambini ricoverati. Vogliamo portare un sorriso e un po' di vicinanza, consci di ricevere molto di più in umanità, ...NAPOLI - I monumenti illuminati di azzurro sono il bentornato di Napoli alla Nazionale, anche se ai più distratti, nella città infiocchettata di nastrie tricolori in ogni vicolo, sembrerà un anticipo di festa scudetto. Ma i 41 mila spettatori che riempiranno il Maradona contro l'Inghilterra applaudiranno Mancini e il nuovo centravanti ......degliDi seguito, la nota della Federcalcio: 'La visita fa seguito a un percorso intrapreso da anni dalla Figc nelle sedi di gara. La voglia di regalare un sorriso, il potere del: ...

Italia-Inghilterra a Napoli: la formazione con Retegui. Show al Maradona Tuttosport

Il mediano ex Pescara ha parlato della città di Napoli, che ha definito molto calorosa, e gli azzurri sono felici di giocare al “Maradona’. Queste le sue parole: “Napoli è una città di calcio, molto ..."La Nazionale Azzurra rappresenta un simbolo positivo del nostro Paese - ha dichiarato il presidente Gravina all'arrivo in ospedale - non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto sotto il ...